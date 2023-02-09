Fitch: ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд
Экономический ущерб от землетрясения на юго-востоке Турции и севере Сирии может превысить отметку в $4 млрд, сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.
«Экономические потери трудно оценить по мере развития ситуации, но они, по-видимому, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более», – говорится в сообщении.
При этом объем застрахованных убытков агентство оценивает в $1 млрд, указывая на низкое страховое покрытие пострадавших от стихии районов. Большая часть выплат придется на глобальных перестраховщиков, добавили там.
Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки нынешнего землетрясения Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции. По данным 2021 г., в ней проживает более 2,13 млн человек, производится примерно 4% промышленной продукции Турции (металлургия, цементные заводы и т. п.) и 6% товаров легкой промышленности (шелк, текстиль).
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. В Турции в результате трагедии погибли 14 014 человек, еще 63 794 пострадали.