Fitch: ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить $4 млрд

Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки нынешнего землетрясения Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции. По данным 2021 г., в ней проживает более 2,13 млн человек, производится примерно 4% промышленной продукции Турции (металлургия, цементные заводы и т. п.) и 6% товаров легкой промышленности (шелк, текстиль).