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Экономика

Набиуллина ожидает возвращения российской экономики к росту в середине года

Ведомости

Российская экономика перейдет к росту в середине 2023 г. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в III и IV квартале. Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года», – сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

10 февраля Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку – как и в сентябре 2022 г., она составляет 7,5% годовых. Уровень инфляции в прошлом году составил 11,9%, а спад ВВП – 2,5%. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инфляционные ожидания бизнеса и населения на этот год снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Также в сообщении говорится, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, который банк выкладывал в октябре.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции», – добавили в пресс-службе. На пресс-конференции Набиуллина отметила, что повышение ставки в этом году вероятнее ее снижения.

Темпы роста инфляции пока умеренные, отметила председатель ЦБ. По мнению Набиуллиной, это связано со сдержанным потребительским спросом – крупные покупки, такие как недвижимость, автомобили и зарубежные поездки, сократились из-за «изменения предложений или высокой неопределенности» населения.

Также она упомянула и о снижении рисков глобальной рецессии. По словам председателя банка, улучшению способствовали три фактора: открытие экономики Китая после снятия коронавирусных ограничений, близость к повышению ставок в развитых странах для снижения инфляции, а также падение цен на рынках энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных