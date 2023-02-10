Набиуллина ожидает возвращения российской экономики к росту в середине года
Российская экономика перейдет к росту в середине 2023 г. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в III и IV квартале. Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года», – сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).
10 февраля Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку – как и в сентябре 2022 г., она составляет 7,5% годовых. Уровень инфляции в прошлом году составил 11,9%, а спад ВВП – 2,5%. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инфляционные ожидания бизнеса и населения на этот год снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Также в сообщении говорится, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, который банк выкладывал в октябре.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции», – добавили в пресс-службе. На пресс-конференции Набиуллина отметила, что повышение ставки в этом году вероятнее ее снижения.
Темпы роста инфляции пока умеренные, отметила председатель ЦБ. По мнению Набиуллиной, это связано со сдержанным потребительским спросом – крупные покупки, такие как недвижимость, автомобили и зарубежные поездки, сократились из-за «изменения предложений или высокой неопределенности» населения.
Также она упомянула и о снижении рисков глобальной рецессии. По словам председателя банка, улучшению способствовали три фактора: открытие экономики Китая после снятия коронавирусных ограничений, близость к повышению ставок в развитых странах для снижения инфляции, а также падение цен на рынках энергоресурсов.