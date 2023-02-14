Инфляция в США в январе замедлилась до 6,4%
Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам января составил 6,4% в годовом выражении, сообщает Федеральное бюро статистики труда США. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем 2022 г., когда показатель составил 6,5%.
Потребительские цены в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца (согласно пересмотренным данным, в декабре рост составил 0,1%). В то же время энергия подорожала на 2%, еще в декабре этот показатель сократился сразу на 4,5% за счет удешевления бензина (на 12,5%).
Базовая инфляция (индекс Core CPI, без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличилась на 5,6% в годовом выражении и на 0,4% относительно декабря. Целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции составляет 2%.
Как отмечает Reuters, инфляция продолжает снижаться. В декабре показатель составил 6,5%, в ноябре — 7,1%, в октябре — 7,7%, а в сентябре — 8,2%. Максимума темпы роста цен достигли в июне — 9,1%. При этом агентство считает, что ФРС продолжит повышать ставки.
1 февраля ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. С марта 2022 г. в совокупности ставка выросла на 450 б. п., до этого ее не повышали с 2018 г. В прошлом году ставку увеличивали семь раз: на 25 б. п. в марте, на 50 б. п. в мае и на 75 б. п. в июне, июле, сентябре и ноябре. В декабре ставку повысили на 50 б. п.