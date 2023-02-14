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Экономика

Инфляция в США в январе замедлилась до 6,4%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам января составил 6,4% в годовом выражении, сообщает Федеральное бюро статистики труда США. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем 2022 г., когда показатель составил 6,5%.

Потребительские цены в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца (согласно пересмотренным данным, в декабре рост составил 0,1%). В то же время энергия подорожала на 2%, еще в декабре этот показатель сократился сразу на 4,5% за счет удешевления бензина (на 12,5%). 

Базовая инфляция (индекс Core CPI, без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличилась на 5,6% в годовом выражении и на 0,4% относительно декабря. Целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции составляет 2%.

Как отмечает Reuters, инфляция продолжает снижаться. В декабре показатель составил 6,5%, в ноябре — 7,1%, в октябре — 7,7%, а в сентябре — 8,2%. Максимума темпы роста цен достигли в июне — 9,1%. При этом агентство считает, что ФРС продолжит повышать ставки.

1 февраля ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. С марта 2022 г. в совокупности ставка выросла на 450 б. п., до этого ее не повышали с 2018 г. В прошлом году ставку увеличивали семь раз: на 25 б. п. в марте, на 50 б. п. в мае и на 75 б. п. в июне, июле, сентябре и ноябре. В декабре ставку повысили на 50 б. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных