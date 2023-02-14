Инфляция в США в январе замедлилась до 6,4%

1 февраля ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. С марта 2022 г. в совокупности ставка выросла на 450 б. п., до этого ее не повышали с 2018 г. В прошлом году ставку увеличивали семь раз: на 25 б. п. в марте, на 50 б. п. в мае и на 75 б. п. в июне, июле, сентябре и ноябре. В декабре ставку повысили на 50 б. п.