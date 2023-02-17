Росалкогольрегулирование могут переименовать в Росалкогольтабакконтроль

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль, когда ведомство получит контроль в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил советник статс-секретаря – замминистра финансов Георгий Голованов.