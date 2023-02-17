Росалкогольрегулирование могут переименовать в Росалкогольтабакконтроль
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль, когда ведомство получит контроль в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил советник статс-секретаря – замминистра финансов Георгий Голованов.
«Предусматривается расширение функционала Росалкогольрегулирования, наделение его контрольным функционалом в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. <...> Наверное, служба будет называться Росалкогольтабакконтроль», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
Голованов напомнил, что сейчас Росалкогольрегулирование работает с ЕГАИС (система учета объема производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции). В сфере табака ведомство будет использовать информсистему контроля за оборотом товаров, которые подлежат маркировке.
В ближайшее время начнется интеграция двух систем, поскольку с 1 апреля 2023 г. вводится обязательная маркировка пива, уточнил и. о. директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
Голованов ожидает, что законопроект, который наделит Росалкогольрегулирование полномочиями в сфере табачной продукции, будет внесен в Госдуму в конце февраля — начале марта.