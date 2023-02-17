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Росалкогольрегулирование могут переименовать в Росалкогольтабакконтроль

Ведомости

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль, когда ведомство получит контроль в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил советник статс-секретаря – замминистра финансов Георгий Голованов.

«Предусматривается расширение функционала Росалкогольрегулирования, наделение его контрольным функционалом в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. <...> Наверное, служба будет называться Росалкогольтабакконтроль», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Голованов напомнил, что сейчас Росалкогольрегулирование работает с ЕГАИС (система учета объема производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции). В сфере табака ведомство будет использовать информсистему контроля за оборотом товаров, которые подлежат маркировке.

В ближайшее время начнется интеграция двух систем, поскольку с 1 апреля 2023 г. вводится обязательная маркировка пива, уточнил и. о. директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Голованов ожидает, что законопроект, который наделит Росалкогольрегулирование полномочиями в сфере табачной продукции, будет внесен в Госдуму в конце февраля — начале марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных