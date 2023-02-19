Минпромторг Чехии сообщил о нулевых поставках газа из России в январе
В январе Чехия не получила и кубометра российского газа, с осени прошлого года только 2,2% в общей доле поставок пришлось на импорт из России, заявил в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелу.
Как уточнил министр, с момента прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» газ из России может поступать в Чехию только через Словакию. С сентября до конца января республика получила только 2,2% российского газа, а в январе «не было даже кубометра».
По словам Сикелу, российские поставки через Германию были заменены газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом из Бельгии и Нидерландов.
«В прошлом году оппозиция пригрозила, что без российского газа мы зиму не переживем. Мы обещали обратное и сделали все возможное для этого. В основу положены рекордные запасы перед началом зимы, альтернативные поставки и экономия», – написал министр.
В результате, отмечает министр, цена значительно снизилась, а запасы газа находятся на уровне выше среднего. Чехии также удалось сократить потребление энергии с октября по конец января почти на 28% по сравнением с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом республика сэкономила более 850 млн куб. м газа, уточнил Сикелу.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля 2022 г. перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. В конце апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия не будет оплачивать российский газ в рублях, потому что это является нарушением антироссийских санкций ЕС.
Ранее Чехия могла получать газ из России по трем маршрутам: транзитом через Украину, по газопроводам Ямал – Европа и «Северный поток». Но поставки через Украину с мая 2022 г. ведутся только через одну из двух газоизмерительных станций, поставки по трубопроводу Ямал – Европа фактически прекратились в конце 2021 г., а «Северный поток» и незапущенный «Северный поток – 2» пострадали в результате диверсий. Сейчас поставки российского газа в Чехию ведутся только через ГТС Украины.
Осенью сообщалось, что Чехия получит часть мощностей терминала СПГ в Нидерландах на 3 млрд куб. м. Арендованных мощностей хватит, чтобы покрыть треть ежегодных потребностей потребителей Чехии в газе, писало агентство CTK.
В феврале чешская компания CEZ объявила, что инициировала международное арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» (100%-ная дочерняя компания «Газпрома») из-за недопоставок газа в 2022 г.