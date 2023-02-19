Минпромторг Чехии сообщил о нулевых поставках газа из России в январе

Ранее Чехия могла получать газ из России по трем маршрутам: транзитом через Украину, по газопроводам Ямал – Европа и «Северный поток». Но поставки через Украину с мая 2022 г. ведутся только через одну из двух газоизмерительных станций, поставки по трубопроводу Ямал – Европа фактически прекратились в конце 2021 г., а «Северный поток» и незапущенный «Северный поток – 2» пострадали в результате диверсий. Сейчас поставки российского газа в Чехию ведутся только через ГТС Украины.