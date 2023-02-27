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Экономика

В Казахстане допустили прекращение экспорта газа следующей зимой

Ведомости

Казахстан может прекратить экспортировать газ следующей зимой, чтобы обеспечить потребности на внутреннем рынке. Об этом заявил заместитель председателя правления государственной компании QazaqGaz Арман Касенов, передает Reuters.

По его словам, эта мера позволит избежать дефицита на внутреннем рынке. В этом году Казахстан также планирует начать использовать природный газ вместо угля для обеспечения электроэнергией и отоплением Алматы.

Сейчас Казахстан в основном экспортирует газ в Россию и Китай. По итогам прошлого года объем экспорта снизился с 7,2 млрд куб. м в 2021 г. до 4,6 млрд куб. м. В качестве основной причины также было названо растущее внутреннее потребление.

В ноябре 2022 г. стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия, Казахстан и Узбекистан с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему». После этого пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных