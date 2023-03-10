Годовая инфляция в феврале замедлилась до 10,99%
Годовая инфляция в России по итогам февраля замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, следует из данных Минэкономразвития. В целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%.
Как пояснили в ведомстве, продовольственная инфляция за отчетный период увеличилась на 0,79% в месячном выражении за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и снижения цен на остальные продукты питания. Непродовольственные товары в феврале подешевели в среднем на 0,08%, а цены в секторе услуг выросли на 0,72%.
За неделю с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 0%, то есть цены не изменились. На неделе с 21 по 27 февраля была зафиксирована дефляция в 0,02%
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%.
Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.