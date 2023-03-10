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Экономика

Годовая инфляция в феврале замедлилась до 10,99%

Ведомости

Годовая инфляция в России по итогам февраля замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, следует из данных Минэкономразвития. В целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%.

Как пояснили в ведомстве, продовольственная инфляция за отчетный период увеличилась на 0,79% в месячном выражении за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и снижения цен на остальные продукты питания. Непродовольственные товары в феврале подешевели в среднем на 0,08%, а цены в секторе услуг выросли на 0,72%.

За неделю с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 0%, то есть цены не изменились. На неделе с 21 по 27 февраля была зафиксирована дефляция в 0,02%

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.

Ранее по теме: Аналитики ЦБ допустили рост ВВП России выше прогноза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных