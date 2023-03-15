Недельная инфляция в России ускорилась до 0,02%
Инфляция в России на неделе с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02% после нулевой инфляции за предыдущую неделю, следует из материалов Росстата.
С начала года потребительские цены в России выросли на 1,32%.
В сегменте продовольственных товаров выросли цены на яйца куриные (+1%), рыбу мороженую, муку пшеничную и пшено (+0,5%), сахар и водку (+0,2%). При этом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,2%. Огурцы подешевели сразу на 10%, картофель – на 0,9%, капуста – на 0,8%. Помидоры же подорожали на 6,8%, репчатый лук – на 2,2%, а бананы – на 1,7%.
Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,5%), левомеколь (+0,3%), аллохол, нимесулид и поливитамины (+ 0,2%). Эргоферон подешевел на 0,4%, а корвалол – на 0,3%.
Цены на бензин и дизель практически не изменились, телевизоры подешевели на 1%, электропылесосы и смартфоны – на 0,4%. Авиабилеты подорожали на 4,3%, а стоимость размещения в трехзвездочных отелях подорожала на 0,7%, а отелях 4-5 звезд – на 0,4%.
В феврале годовая инфляция в России замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, в целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%, сообщило ранее Минэкономразвития. По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, в 2024 г. вернется к цели в 4%.
В эту пятницу, 17 марта, состоится заседание совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, уверены большинство опрошенных ранее «Ведомостями» экспертов. По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года.
В преддверии заседания на сайте ЦБ 15 марта появились результаты опроса, показавшего, что инфляционные ожидания россиян в марте снизились до 10,7%.