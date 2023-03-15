Недельная инфляция в России ускорилась до 0,02%

В феврале годовая инфляция в России замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, в целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%, сообщило ранее Минэкономразвития. По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, в 2024 г. вернется к цели в 4%.