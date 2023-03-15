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Экономика

ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян в марте

Ведомости

Инфляционные ожидания россиян в марте снизились до 10,7% после 12,2% в феврале. Это следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного 1-10 марта и опубликованного на сайте Банка России.

В марте этот показатель оказался наименьшим с марта 2021 г., когда инфляционные ожидания составили 10,1%. В июле прошлого года он составил 10,8%.

Большинство опрошенных ранее «Ведомостями» экспертов считают, что совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 17 марта, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года.  

Ранее по теме: Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ в марте вновь сохранит ставку на уровне 7,5%

В феврале годовая инфляция в России замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, в целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%, сообщило ранее Минэкономразвития.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных