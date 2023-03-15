ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий россиян в марте
Инфляционные ожидания россиян в марте снизились до 10,7% после 12,2% в феврале. Это следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного 1-10 марта и опубликованного на сайте Банка России.
В марте этот показатель оказался наименьшим с марта 2021 г., когда инфляционные ожидания составили 10,1%. В июле прошлого года он составил 10,8%.
Большинство опрошенных ранее «Ведомостями» экспертов считают, что совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 17 марта, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По итогам первого в этом году заседания, прошедшего 10 февраля, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, где она находится с сентября прошлого года.
В феврале годовая инфляция в России замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, в целом за месяц потребительские цены выросли на 0,46%, сообщило ранее Минэкономразвития.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%.
Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал, что по итогам 2023 г. динамика ВВП может быть даже положительной. Ряд показателей действующего прогноза на 2023–2025 гг. могут быть пересмотрены в лучшую сторону в апреле, отмечал представитель Минэка.