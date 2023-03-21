В портфель инвестиционной комиссии РФ и КНР вошли проекты на более $165 млрд

Во вторник, 21 марта, председатель КНР приехал в Дом правительства РФ на встречу с Мишустиным. Си пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина посетить Китай в текущем году. В ходе встречи председатель КНР заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания, руководствуясь исторической логикой. Китайский лидер сообщил, что рад посетить «дружественную Россию» и рад знакомству с Мишустиным, отметив, что из-за пандемии в последние годы визиты были невозможны.