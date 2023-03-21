В портфель инвестиционной комиссии РФ и КНР вошли проекты на более $165 млрд
В портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству вошли 79 проектов на сумму более $165 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает пресс-служба кабмина.
«Приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству. Портфель межправительственной инвестиционной комиссии насчитывает 79 проектов на общую сумму свыше $165 млрд», – заявил Мишустин.
На встрече с Си российский премьер отметил стратегический характер энергетического партнерства, охватывающего все отраслевые направления – природный газ, нефть, нефтепродукты, уголь, мирный атом, электроэнергию. Мишустин также отметил успешную реализацию совместных энергетических проектов – «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2», Амурский газохимический комбинат и комплекс по переработке газа в Усть-Луге.
«Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях, а также сквозных технологиях, которые нацелены на создание инновационной продукции и оказание услуг», – продолжил Мишустин на встрече с Си.
Премьер выразил уверенность, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.
Во вторник, 21 марта, председатель КНР приехал в Дом правительства РФ на встречу с Мишустиным. Си пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина посетить Китай в текущем году. В ходе встречи председатель КНР заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания, руководствуясь исторической логикой. Китайский лидер сообщил, что рад посетить «дружественную Россию» и рад знакомству с Мишустиным, отметив, что из-за пандемии в последние годы визиты были невозможны.
В свою очередь Мишустин подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем укреплении «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. По словам премьера, двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в «логике многополярности».
Мишустин также отметил успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая. «Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», – сказал он. Мишустин выразил уверенность, что в 2023 г. Россия и КНР доведут товарооборот до $200 млрд. Премьер-министр напомнил, что в прошлом году товарооборот приблизился к $190 млрд.