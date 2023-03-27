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Экономика

Мишустин сообщил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией

Ведомости

Взаимная торговля между Россией и Белоруссией достигла рекордного уровня в $45 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства. 

«Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 г. на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя – $45 млрд. И сейчас сохраняется положительная тенденция», – сказал он (цит. по ТАСС).

Мишустин отметил, что к этому результату привела реализация ряда решений по переориентации белорусского экспорта с западного рынка на российский. По словам премьер-министра, белорусский импорт в Россию увеличился на 40% и «впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией».

В свою очередь Москва оказала поддержку в укреплении финансово-бюджетной устойчивости, предоставила преференции при поставках энергоресурсов, помогла наладить альтернативные маршруты транзита в дружественные страны с использованием российской транспортной инфраструктуры, добавил Мишустин.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в 2021 г. президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. В сентябре 2022 г. договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере был подписан Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных