Мишустин сообщил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией
Взаимная торговля между Россией и Белоруссией достигла рекордного уровня в $45 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
«Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 г. на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя – $45 млрд. И сейчас сохраняется положительная тенденция», – сказал он (цит. по ТАСС).
Мишустин отметил, что к этому результату привела реализация ряда решений по переориентации белорусского экспорта с западного рынка на российский. По словам премьер-министра, белорусский импорт в Россию увеличился на 40% и «впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией».
В свою очередь Москва оказала поддержку в укреплении финансово-бюджетной устойчивости, предоставила преференции при поставках энергоресурсов, помогла наладить альтернативные маршруты транзита в дружественные страны с использованием российской транспортной инфраструктуры, добавил Мишустин.
Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в 2021 г. президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. В сентябре 2022 г. договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере был подписан Путиным.