Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции

«Характер выявленных нарушений также свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны государственной ветеринарной службы за деятельностью молокоперерабатывающих предприятий, в связи с чем возникают риска ввоза в Россию некачественной и небезопасной продукции», – рассказали тогда в пресс-службе.