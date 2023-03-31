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Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции

Ведомости

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) попросила ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции <...> Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 г. сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», – говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что возможность возобновления поставок продукции из Армении будет обсуждена после проведения армянской ветслужбой работы по устранению выявленных нарушений.

28 марта служба провела инспекцию молочной продукции, которая поставляется из Армении в РФ. По полученной от армянской стороны информации, предприятия республики используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, в отношении которых Россельхознадзор уже ввел ограничения ранее.

«Характер выявленных нарушений также свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны государственной ветеринарной службы за деятельностью молокоперерабатывающих предприятий, в связи с чем возникают риска ввоза в Россию некачественной и небезопасной продукции», – рассказали тогда в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных