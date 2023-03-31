Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) попросила ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции <...> Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 г. сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны», – говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что возможность возобновления поставок продукции из Армении будет обсуждена после проведения армянской ветслужбой работы по устранению выявленных нарушений.
28 марта служба провела инспекцию молочной продукции, которая поставляется из Армении в РФ. По полученной от армянской стороны информации, предприятия республики используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, в отношении которых Россельхознадзор уже ввел ограничения ранее.
«Характер выявленных нарушений также свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны государственной ветеринарной службы за деятельностью молокоперерабатывающих предприятий, в связи с чем возникают риска ввоза в Россию некачественной и небезопасной продукции», – рассказали тогда в пресс-службе.