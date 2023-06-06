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Президент поручил подумать о локализации автомобилей для такси и каршеринга

Ведомости

Правительство РФ подготовит доклад по вопросу о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых в сервисах такси и каршеринга. Такое поручение президент Владимир Путин дал кабмину по итогам заседания президиума Государственного совета.

Доклад правительство должно подготовить до 1 августа 2023 г.

Из поручения президента следует, что вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга необходимо изучить с учетом возможностей отечественной автомобильной промышленности. Если потребуется, то необходимые изменения нужно внести в законодательство.

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В декабре 2022 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что компаниям, которые работают в сфере такси, следует закупать автомобили отечественных производителей, тем самым их поддерживая. Матвиенко уточнила, что поддерживает поправку, которая позволила бы кабмину устанавливать требования по уровню локализации на территории РФ производства автомобилей, которые используются в качестве такси. Данная инициатива не была включена в итоговую версию закона о регулировании работы такси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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