Президент поручил подумать о локализации автомобилей для такси и каршеринга

В декабре 2022 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что компаниям, которые работают в сфере такси, следует закупать автомобили отечественных производителей, тем самым их поддерживая. Матвиенко уточнила, что поддерживает поправку, которая позволила бы кабмину устанавливать требования по уровню локализации на территории РФ производства автомобилей, которые используются в качестве такси. Данная инициатива не была включена в итоговую версию закона о регулировании работы такси.