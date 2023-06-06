Президент поручил подумать о локализации автомобилей для такси и каршеринга
Правительство РФ подготовит доклад по вопросу о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых в сервисах такси и каршеринга. Такое поручение президент Владимир Путин дал кабмину по итогам заседания президиума Государственного совета.
Доклад правительство должно подготовить до 1 августа 2023 г.
Из поручения президента следует, что вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга необходимо изучить с учетом возможностей отечественной автомобильной промышленности. Если потребуется, то необходимые изменения нужно внести в законодательство.
В декабре 2022 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что компаниям, которые работают в сфере такси, следует закупать автомобили отечественных производителей, тем самым их поддерживая. Матвиенко уточнила, что поддерживает поправку, которая позволила бы кабмину устанавливать требования по уровню локализации на территории РФ производства автомобилей, которые используются в качестве такси. Данная инициатива не была включена в итоговую версию закона о регулировании работы такси.