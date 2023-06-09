Мишустин: Россия продолжает добросовестно исполнять контракты по экспорту продовольствия

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда добросовестно и ответственно подходит к взаимодействию с другими странами, выполняя в полном объеме и в срок все договоренности. До этого глава государства в своем обращении на Петербургском международном юридическом форуме отмечал, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства с другими странами в политической сфере, в области безопасности, в экономике, спорте, культуре и науке.