Мишустин: Россия продолжает добросовестно исполнять контракты по экспорту продовольствия
Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей по всему миру, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.
«Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей по всему миру. В том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом государств», – приводит слова премьера ТАСС.
На фоне рыночной турбулентности, отметил Мишустин, Россия осознает роль поставок социально значимых товаров для развивающихся стран. По его словам, российская сторона в рамках международной конвенции о продовольственном содействии взяла на себя «повышенные обязательства».
«Только по линии Всемирной продовольственной программы ООН за последние 3,5 года обеспечили поддержку в различных регионах мира на сумму около $200 млн», – привел данные премьер.
Выступая на пленарном заседании, Мишустин подчеркнул, что уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире. Премьер также заявил о готовности России делиться своим опытом и лучшими практиками.
В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда добросовестно и ответственно подходит к взаимодействию с другими странами, выполняя в полном объеме и в срок все договоренности. До этого глава государства в своем обращении на Петербургском международном юридическом форуме отмечал, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства с другими странами в политической сфере, в области безопасности, в экономике, спорте, культуре и науке.