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Экономика

Мишустин: Россия продолжает добросовестно исполнять контракты по экспорту продовольствия

Ведомости

Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей по всему миру, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.

«Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений, энергоносителей по всему миру. В том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом государств», – приводит слова премьера ТАСС.

На фоне рыночной турбулентности, отметил Мишустин, Россия осознает роль поставок социально значимых товаров для развивающихся стран. По его словам, российская сторона в рамках международной конвенции о продовольственном содействии взяла на себя «повышенные обязательства».

«Только по линии Всемирной продовольственной программы ООН за последние 3,5 года обеспечили поддержку в различных регионах мира на сумму около $200 млн», – привел данные премьер.

Выступая на пленарном заседании, Мишустин подчеркнул, что уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире. Премьер также заявил о готовности России делиться своим опытом и лучшими практиками.

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В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда добросовестно и ответственно подходит к взаимодействию с другими странами, выполняя в полном объеме и в срок все договоренности. До этого глава государства в своем обращении на Петербургском международном юридическом форуме отмечал, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства с другими странами в политической сфере, в области безопасности, в экономике, спорте, культуре и науке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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