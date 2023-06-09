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ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100

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Компания «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Жуковском, сообщила пресс-служба ОАК.

«Корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. <...> Новая лаборатория является первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100 на территории Российской Федерации, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях», – говорится в сообщении.

В ОАК уточнили, что новая площадка находится на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»). Как отмечается в сообщении корпорации, запуск лаборатории позволит расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ-100, MC-21 и SSJ-NEW.

Специалисты «Иркута», добавили в ОАК, займутся техобслуживанием и ремонтом пилотажно-навигационного, светотехнического, радиосвязного, бытового оборудования, автопилота, пультов экипажа и бортпроводников и других электронных компонентов самолета.

В начале мая в «Ростехе» сообщили, что прогноз о сокращении парка SSJ-100 в несколько раз к 2030 г. делался еще в 2022 г., чтобы предусмотреть «самые негативные сценарии». В нынешней ситуации он больше не актуален, уточняли там. До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя самолета корпорации «Иркут» сообщил, что компания ожидает сокращения до 28 «старых» самолетов из более чем 150, если ей не удастся освоить ремонт «горячей части» иностранных двигателей. При позитивном развитии событий удастся сохранить 106 лайнеров, заявляли в «Иркуте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных