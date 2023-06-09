ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100

В начале мая в «Ростехе» сообщили, что прогноз о сокращении парка SSJ-100 в несколько раз к 2030 г. делался еще в 2022 г., чтобы предусмотреть «самые негативные сценарии». В нынешней ситуации он больше не актуален, уточняли там. До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя самолета корпорации «Иркут» сообщил, что компания ожидает сокращения до 28 «старых» самолетов из более чем 150, если ей не удастся освоить ремонт «горячей части» иностранных двигателей. При позитивном развитии событий удастся сохранить 106 лайнеров, заявляли в «Иркуте».