ОАК открыла центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
«Корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. <...> Новая лаборатория является первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100 на территории Российской Федерации, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях», – говорится в сообщении.
В ОАК уточнили, что новая площадка находится на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»). Как отмечается в сообщении корпорации, запуск лаборатории позволит расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ-100, MC-21 и SSJ-NEW.
Специалисты «Иркута», добавили в ОАК, займутся техобслуживанием и ремонтом пилотажно-навигационного, светотехнического, радиосвязного, бытового оборудования, автопилота, пультов экипажа и бортпроводников и других электронных компонентов самолета.
В начале мая в «Ростехе» сообщили, что прогноз о сокращении парка SSJ-100 в несколько раз к 2030 г. делался еще в 2022 г., чтобы предусмотреть «самые негативные сценарии». В нынешней ситуации он больше не актуален, уточняли там. До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя самолета корпорации «Иркут» сообщил, что компания ожидает сокращения до 28 «старых» самолетов из более чем 150, если ей не удастся освоить ремонт «горячей части» иностранных двигателей. При позитивном развитии событий удастся сохранить 106 лайнеров, заявляли в «Иркуте».