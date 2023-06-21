Хуснуллин рассказал об объемах направленного новым регионам финансирования

Он уточнил, что по госпрограммам 73% средств от запланированного финансирования уже переданы регионам, оставшиеся 27% находятся в процессе реализации. «Из тех средств, которые переданы, только 20% дошли до регионов. <…> Постараемся в ближайшее время средства довести, регионы этого очень ждут», – заявил вице-премьер.