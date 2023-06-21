Хуснуллин рассказал об объемах направленного новым регионам финансирования
Порядка 20% предусмотренных на финансирование новых регионов средств дошли до субъектов. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что по госпрограммам 73% средств от запланированного финансирования уже переданы регионам, оставшиеся 27% находятся в процессе реализации. «Из тех средств, которые переданы, только 20% дошли до регионов. <…> Постараемся в ближайшее время средства довести, регионы этого очень ждут», – заявил вице-премьер.
Хуснуллин отметил, что полностью средства в новые субъекты направили семь ведомств – Минстрой, Минтранс, Минспорта, Минкульт, Минпромторг, Минфин и Росреестр. Всего на новых территориях работают 16 федеральных органов.
Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проанализировать работу, а также к 30 июня предоставить отчет по финансированию отраслевых программ в новых регионах.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.