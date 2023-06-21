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Экономика

Хуснуллин рассказал об объемах направленного новым регионам финансирования

Ведомости

Порядка 20% предусмотренных на финансирование новых регионов средств дошли до субъектов. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что по госпрограммам 73% средств от запланированного финансирования уже переданы регионам, оставшиеся 27% находятся в процессе реализации. «Из тех средств, которые переданы, только 20% дошли до регионов. <…> Постараемся в ближайшее время средства довести, регионы этого очень ждут», – заявил вице-премьер.

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Хуснуллин отметил, что полностью средства в новые субъекты направили семь ведомств – Минстрой, Минтранс, Минспорта, Минкульт, Минпромторг, Минфин и Росреестр. Всего на новых территориях работают 16 федеральных органов.

Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проанализировать работу, а также к 30 июня предоставить отчет по финансированию отраслевых программ в новых регионах.

В 2023 г. из федерального бюджета планируют выделить 410,7 млрд руб. дотаций для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, писал ранее РБК.

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30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных