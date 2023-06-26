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Экономика

Замминистра финансов рассказал об уплате банками налога на сверхприбыль

Ведомости

Российские банки будут платить налог со сверхприбыли. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, "удобренщики". Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают [под налог]», – пояснил Сазанов (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что будет дана разбивка по видам экономической деятельности. «Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль, те, кто получил сверхприбыль», – добавил Сазанов.

Он подчеркнул, что должен быть соблюден принцип равенства налогообложения, и те, у которых есть сверхдоход, должны заплатить, если не выплачивают его в другой форме. Если для отраслей налоговая нагрузка с начала года не повышалась, а прибыль выросла, то они обязаны будут уплатить налог, подчеркнул замминистра.

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В марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор не нашел оснований, чтобы делать для банков исключения. «Единственное, если банки будут попадать под общие правила, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления», – уточняла Набиуллина.

26 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение налога на сверхприбыль для крупных компаний. Помимо этого, бюджетный комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который закрепляет в Налоговом кодексе возможность установления налога на сверхприбыль. Предполагается, что оба законопроекта будут представлены на рассмотрение Госдумы 28 июня.

Закон о налоге на сверхприбыль был внесен правительством 7 июня. Его ставка составит 10%, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля. Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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