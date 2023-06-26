Замминистра финансов рассказал об уплате банками налога на сверхприбыль

Закон о налоге на сверхприбыль был внесен правительством 7 июня. Его ставка составит 10%, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля. Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.