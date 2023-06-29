Налоговый вычет для развития виноградников в Дагестане могут продлить до 2026 года

По словам Решетникова, продление сроков действия налогового вычета еще на три года приведет к появлению 1000 га новых виноградников, к появлению 9500 сезонных рабочих мест и к развитию гастротуризма в Дагестане. В рамках этого предложения правительство республики вложит почти 6 млрд руб. в расширение виноградников и в оборудование для переработки винограда.