Налоговый вычет для развития виноградников в Дагестане могут продлить до 2026 года
Министр экономического развития Максим Решетников предложил продлить налоговый вычет для предпринимателей, которые занимаются развитием виноградников на территории Дагестана, на три года. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Это предложение обсуждалось в ходе совещания по вопросам развития туризма на Северном Кавказе.
«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 гг. повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал глава государства (цит. по «Интерфаксу»).
Путин также подчеркнул, что производители винодельческой продукции должны будут брать на себя обязательства и направлять полученные от государства средства на развитие отрасли – закладку новых виноградников и развитие материально-технической базы.
По словам Решетникова, продление сроков действия налогового вычета еще на три года приведет к появлению 1000 га новых виноградников, к появлению 9500 сезонных рабочих мест и к развитию гастротуризма в Дагестане. В рамках этого предложения правительство республики вложит почти 6 млрд руб. в расширение виноградников и в оборудование для переработки винограда.