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Экономика

Налоговый вычет для развития виноградников в Дагестане могут продлить до 2026 года

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников предложил продлить налоговый вычет для предпринимателей, которые занимаются развитием виноградников на территории Дагестана, на три года. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Это предложение обсуждалось в ходе совещания по вопросам развития туризма на Северном Кавказе. 

«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 гг. повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал глава государства (цит. по «Интерфаксу»). 

Путин также подчеркнул, что производители винодельческой продукции должны будут брать на себя обязательства и направлять полученные от государства средства на развитие отрасли – закладку новых виноградников и развитие материально-технической базы. 

По словам Решетникова, продление сроков действия налогового вычета еще на три года приведет к появлению 1000 га новых виноградников, к появлению 9500 сезонных рабочих мест и к развитию гастротуризма в Дагестане. В рамках этого предложения правительство республики вложит почти 6 млрд руб. в расширение виноградников и в оборудование для переработки винограда.

В начале марта Росалкогольрегулирование сообщало, что с начала 2023 г. производство виноградного вина в России выросло на 10,2% по сравнению с январем - февралем 2022 г., составив 3,4 млн декалитров. Позже в Роскачестве сообщили, что доля российского вина на внутреннем рынке к 2023 г. достигла 55%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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