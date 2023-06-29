«Газпром» и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на встрече 29 июня обсудили перспективны взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа», – говорится в сообщении «Газпрома».
В январе этого года «Газпром» и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Также этим летом российская энергетическая компания и национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz подписали договор на оказание услуг по транспортировке природного газа из России по территории республики для потребителей Узбекистана.
9 июня министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что обсуждения по созданию «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана продолжаются.