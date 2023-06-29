«Газпром» и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия

В январе этого года «Газпром» и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Также этим летом российская энергетическая компания и национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz подписали договор на оказание услуг по транспортировке природного газа из России по территории республики для потребителей Узбекистана.