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Экономика

«Газпром» и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия

Ведомости

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на встрече 29 июня обсудили перспективны взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа», – говорится в сообщении «Газпрома».

В январе этого года «Газпром» и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Также этим летом российская энергетическая компания и национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz подписали договор на оказание услуг по транспортировке природного газа из России по территории республики для потребителей Узбекистана.

9 июня министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что обсуждения по созданию «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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