Меняйло рассказал об увеличении транзита грузов через Северную Осетию в Грузию

«Объем грузоперевозок увеличивается из года в год. Соответственно увеличивается количество машин. <…> Мы за сутки пропустили 2300 машин. <…> Я понимаю, что дипломатических отношений нет. Но с нашей стороны препятствий для проезда в Грузию что транзитного транспорта, что пассажирского нет», – пояснил он.