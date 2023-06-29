Газета
Экономика

Меняйло рассказал об увеличении транзита грузов через Северную Осетию в Грузию

Ведомости

Транзит в Грузию через Северную Осетию увеличивается ежегодно. Об этом «Ведомостям» рассказал глава республики Сергей Меняйло.

«Объем грузоперевозок увеличивается из года в год. Соответственно увеличивается количество машин. <…> Мы за сутки пропустили 2300 машин. <…> Я понимаю, что дипломатических отношений нет. Но с нашей стороны препятствий для проезда в Грузию что транзитного транспорта, что пассажирского нет», – пояснил он.

По словам Меняйло пункт пропуска «Верхний Ларс» работает нормально. Режим электронных очередей, 39 полос и перехватывающая парковка на 500 автомобилей позволили избавиться от автомобилей на обочинах. «Проблем с оформлением транзитно-пограничного транспорта нет», – подчеркнул Меняйло.

Ранее по теме: Реконструкцию КПП на границе с Грузией завершат к 15 июня

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов отмечал, что после окончания реконструкции полос пробки должны быть ликвидированы, а пропускная способность пункта достигнет 1500 грузовых автомобилей в день. Во время визита в республику в июне Давыдов сообщил, что товарооборот через «Верхний Ларс» увеличился более чем на 20%.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных