Меняйло рассказал об увеличении транзита грузов через Северную Осетию в Грузию
Транзит в Грузию через Северную Осетию увеличивается ежегодно. Об этом «Ведомостям» рассказал глава республики Сергей Меняйло.
«Объем грузоперевозок увеличивается из года в год. Соответственно увеличивается количество машин. <…> Мы за сутки пропустили 2300 машин. <…> Я понимаю, что дипломатических отношений нет. Но с нашей стороны препятствий для проезда в Грузию что транзитного транспорта, что пассажирского нет», – пояснил он.
По словам Меняйло пункт пропуска «Верхний Ларс» работает нормально. Режим электронных очередей, 39 полос и перехватывающая парковка на 500 автомобилей позволили избавиться от автомобилей на обочинах. «Проблем с оформлением транзитно-пограничного транспорта нет», – подчеркнул Меняйло.
Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов отмечал, что после окончания реконструкции полос пробки должны быть ликвидированы, а пропускная способность пункта достигнет 1500 грузовых автомобилей в день. Во время визита в республику в июне Давыдов сообщил, что товарооборот через «Верхний Ларс» увеличился более чем на 20%.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.