Минторг США повысил оценку роста ВВП до 2% в I квартале
Экономика США выросла в I квартале на 2% в годовом выражении, следует из уточненной (третьей и окончательной) оценки Бюро экономического анализа (BEA, структура минторга).
Эта оценка оказалась существенно выше предыдущей (1,3%), опубликованной в прошлом месяце, что объясняется «более полными исходными данными», показавшими больший рост потребительских расходов и экспорта. Аналитики, отмечает CNN, ожидали повышения оценки лишь до 1,4%. В IV квартале 2022 г. ВВП США вырос на 2,6%.
Так, потребительские расходы (индекс PCE) увеличились на 4,2%, что является максимальным приростом со II квартала 2021 г., отмечает Bloomberg. Экспорт вырос на 7,8% после падения на 3,7% в IV квартале 2022 г.
Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил рецессию в экономике страны, отметив, что считает такой сценарий менее вероятным. О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.
14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.