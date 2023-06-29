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Экономика

Минторг США повысил оценку роста ВВП до 2% в I квартале

Ведомости

Экономика США выросла в I квартале на 2% в годовом выражении, следует из уточненной (третьей и окончательной) оценки Бюро экономического анализа (BEA, структура минторга).

Эта оценка оказалась существенно выше предыдущей (1,3%), опубликованной в прошлом месяце, что объясняется «более полными исходными данными», показавшими больший рост потребительских расходов и экспорта. Аналитики, отмечает CNN, ожидали повышения оценки лишь до 1,4%. В IV квартале 2022 г. ВВП США вырос на 2,6%.

Так, потребительские расходы (индекс PCE) увеличились на 4,2%, что является максимальным приростом со II квартала 2021 г., отмечает Bloomberg. Экспорт вырос на 7,8% после падения на 3,7% в IV квартале 2022 г.

Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил рецессию в экономике страны, отметив, что считает такой сценарий менее вероятным. О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.

Ранее по теме: Глава ФРС допустил рецессию в экономике США

14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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