Минторг США повысил оценку роста ВВП до 2% в I квартале

Ранее председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил рецессию в экономике страны, отметив, что считает такой сценарий менее вероятным. О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.