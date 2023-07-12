Минфин не исключил изменения объема дефицита бюджета России в этом году

Согласно действующему закону о бюджете, доходы на этот год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – чуть больше 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб.