Минфин не исключил изменения объема дефицита бюджета России в этом году
Министерство финансов России не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 г., заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Экономика подвижная. Дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Как в одну, так и в другую сторону», – сказал министр (цитата по ТАСС). Силуанов не уточнил, каким будет диапазон колебаний этого объема.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на этот год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – чуть больше 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб.
По данным Минфина, в июне доходы федерального бюджета выросли на 29,8% г/г. За месяц баланс федерального бюджета достиг профицита в 800 млрд руб. Для сравнения: в мае был зарегистрирован дефицит в 400 млрд руб. Дефицит бюджета в прошлом месяце сократился с 3,4 трлн руб. до почти 2,6 трлн руб. Расходы же выросли до 14,97 трлн руб. (рост на 19%).