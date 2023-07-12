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Экономика

Минфин не исключил изменения объема дефицита бюджета России в этом году

Ведомости

Министерство финансов России не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 г., заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Экономика подвижная. Дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Как в одну, так и в другую сторону», – сказал министр (цитата по ТАСС). Силуанов не уточнил, каким будет диапазон колебаний этого объема.

Согласно действующему закону о бюджете, доходы на этот год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – чуть больше 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб.

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По данным Минфина, в июне доходы федерального бюджета выросли на 29,8% г/г. За месяц баланс федерального бюджета достиг профицита в 800 млрд руб. Для сравнения: в мае был зарегистрирован дефицит в 400 млрд руб. Дефицит бюджета в прошлом месяце сократился с 3,4 трлн руб. до почти 2,6 трлн руб. Расходы же выросли до 14,97 трлн руб. (рост на 19%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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