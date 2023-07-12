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Экономика

В Минфине не видят рисков для исполнения бюджетных обязательств в 2023 году

Ведомости

Минфин не видит рисков для исполнения бюджетных обязательств в 2023 г. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы сейчас с моими коллегами из правительства решаем задачу по мобилизации расходов на ближайшую трехлетку. Да, они потребуются – обычный бюджетный процесс. В этом году у нас нет каких бы то ни было серьезных опасений по исполнению бюджета. В части базовых решений у нас вообще проблем нет – мы все сделаем. А в части дополнительных — ресурсы будут найдены», – сказал министр.

По словам Силуанова, Минфин выйдет на «плановые задачи, поэтому каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет».

«Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на новые задачи, которые необходимо решать», – уточнил глава Минфина. Он добавил, что «по следующей трехлетке» министерство совместно с правительством прорабатывают задачи по «мобилизации ресурсов».

Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета

Ведомство выступило с инициативой урезать 10% незащищенных трат

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 г. «как в одну, так и в другую сторону». При этом он не уточнил, каким будет диапазон колебаний этого объема.

В конце июня Минфин представил инициативу по «фронтальному сокращению» государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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