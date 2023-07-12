В Минфине не видят рисков для исполнения бюджетных обязательств в 2023 году

«Мы сейчас с моими коллегами из правительства решаем задачу по мобилизации расходов на ближайшую трехлетку. Да, они потребуются – обычный бюджетный процесс. В этом году у нас нет каких бы то ни было серьезных опасений по исполнению бюджета. В части базовых решений у нас вообще проблем нет – мы все сделаем. А в части дополнительных — ресурсы будут найдены», – сказал министр.