Минпромторг планирует обновить перечень товаров для параллельного импорта
Перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, могут обновить через два-три месяца. Об этом замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщили журналистам на выставке «Иннопром».
«Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом», – уточнил он (цитата по ТАСС).
При этом в пресс-службе министерства агентству сообщили, что планируется исключить из перечня товаров продукцию Mast-Jagermeister SE.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.
В июне Минпромторг подтверждал, что ведется обсуждение возможности ограничения параллельного импорта радиоэлектроники. Ведомство собирало обоснованные предложения по конкретным брендам. На полях ПМЭФа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительство обсуждает запрет на ввоз по такой схеме мобильных устройств Samsung и LG.