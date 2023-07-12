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Экономика

Минпромторг планирует обновить перечень товаров для параллельного импорта

Ведомости

Перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, могут обновить через два-три месяца. Об этом замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщили журналистам на выставке «Иннопром».

«Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом», – уточнил он (цитата по ТАСС).

При этом в пресс-службе министерства агентству сообщили, что планируется исключить из перечня товаров продукцию Mast-Jagermeister SE.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

В июне Минпромторг подтверждал, что ведется обсуждение возможности ограничения параллельного импорта радиоэлектроники. Ведомство собирало обоснованные предложения по конкретным брендам. На полях ПМЭФа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительство обсуждает запрет на ввоз по такой схеме мобильных устройств Samsung и LG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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