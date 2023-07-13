Товарооборот между Россией и Китаем вырос за шесть месяцев на 40,6%

В то же время товарооборот КНР с главным партнером США снизился по сравнению с первым полугодием 2022 г. С начала года объем товарооборота уменьшился на 14,5% до $327,26 млрд. За это время Китай экспортировал в США товаров на сумму $239,35 (-17,9%), а США в Китай – на сумму $87,91 млрд (-3,7%).