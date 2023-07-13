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Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем вырос за шесть месяцев на 40,6%

Ведомости

Товарооборот между Россией и КНР по итогам первого полугодия 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления Китая.

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2023 г. объем экспорта и импорта составил $114,547 млрд. В июне товарооборот превысил $20,8 млрд.

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При этом с начала года Китай экспортировал в Россию товары на сумму около $52,28 млрд, что на 78,1% больше по сравнению с 2022 г. Импорт из России в Китай увеличился на 19,4% и достиг $62,26 млрд.

В то же время товарооборот КНР с главным партнером США снизился по сравнению с первым полугодием 2022 г. С начала года объем товарооборота уменьшился на 14,5% до $327,26 млрд. За это время Китай экспортировал в США товаров на сумму $239,35 (-17,9%), а США в Китай – на сумму $87,91 млрд (-3,7%).

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что по итогам I квартала 2023 г. Россия стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая. Главным партнером КНР являются США, объем торговли с которыми по итогам 2022 г. составил $759 млрд. Следом идут Южная Корея, Япония, Тайвань и Гонконг. Обороты с этими юрисдикциями почти тождественны: они составили более $300 млрд с каждой страной в 2022 г. По итогам прошлого года товарооборот России и КНР составил $190 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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