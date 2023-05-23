Россия поднялась на седьмое место в списке торговых партнеров КНР

«Китай уже свыше десяти лет является основным торговым партнером России. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились – поднялись с десятого на седьмое место», – сообщил он. Объем взаимной торговли в 2021–2022 гг. рос примерно на треть ежегодно, напомнил Мишустин. В прошлом году оборот составил примерно $190 млрд. По итогам I квартала 2023 г. оборот увеличился почти на четверть – до $52 млрд, сообщил премьер.