Газета
Экономика

Россия поднялась на седьмое место в списке торговых партнеров КНР

За I квартал оборот вырос на четверть, объявил премьер Мишустин
Дмитрий Гринкевич
Денис Абрамов / для Ведомостей

Россия стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая по итогам I квартала 2023 г. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с докладом на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

«Китай уже свыше десяти лет является основным торговым партнером России. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились – поднялись с десятого на седьмое место», – сообщил он. Объем взаимной торговли в 2021–2022 гг. рос примерно на треть ежегодно, напомнил Мишустин. В прошлом году оборот составил примерно $190 млрд. По итогам I квартала 2023 г. оборот увеличился почти на четверть – до $52 млрд, сообщил премьер.

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2022 г. составил $6,31 трлн. Это на 4,4% больше, чем годом ранее. Главный партнер КНР – США. Объем торговли со Штатами в прошлом году составил $759 млрд. Следом идут Южная Корея, Япония, Тайвань и Гонконг. Обороты с этими юрисдикциями почти тождественны: они составили более $300 млрд с каждой страной в 2022 г.

Мишустин назвал взаимодействие с союзниками первой задачей правительства в этом году

Сотрудничество с Китаем станет одним из таких направлений, отметил премьер

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств − Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, − довести взаимный товарооборот до двухсот миллиардов долларов», подчеркнул Мишустин.

ФТС на фоне санкций в прошлом году перестала публиковать данные об объемах торговли в страновом разрезе. Как сообщал «Ведомостям» представитель таможенной службы, в 2022 г. товарооборот России с Китаем по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%. Вторым торговым партнером стала Турция, ранее эту позицию занимала Германия. Оборот с Турцией вырос на 84%, уточняли в ФТС.

Ключевой вопрос, который предстоит решить России и Китаю, – это улучшение логистической инфраструктуры, обратил внимание премьер Госсовета КНР Ли Цян (текст его доклада огласил министр коммерции Ван Вэньтао). В частности, нужно расширять пункты пропуска, оснащать пограничные переходы современным оборудованием и так далее.

Мишустин также отмечал эту проблему. «Россию и Китай объединяет протяженная сухопутная граница. И ее инфраструктуру необходимо совершенствовать», – говорил премьер. Для этого, по его словам, нужно повышать пропускную способность транспортных артерий, модернизировать пункты пропуска, расширять воздушное сообщение и раскрывать потенциал Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу.

Номинальный рост объемов торговли сопровождается и качественными трансформациями, отметил Мишустин. Прежде всего, снижением зависимости от доллара и других западных валют. В 2021 г. около четверти двусторонних расчетов проводилось в национальных валютах, в 2022 г. – почти две трети, сообщил премьер. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет», – резюмировал он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных