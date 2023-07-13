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Экономика

Объем инвестиций в создание квантового кластера в Москве составит 6,5 млрд рублей

Ведомости

В Москве на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково» будет создан квантовый кластер, объем инвестиций в реализацию проекта составит 6,5 млрд руб., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

О соответствующем решении Собянин объявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

«На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов», – уточнил мэр.

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В целом квантовые технологии используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях, добавил Собянин.

Как пояснил мэр, создание кластера в столице является основным пунктом соглашения, которое подписала столичная администрация с «Росатомом» и Российским квантовым центром. Подписание состоялось в рамках форума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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