Объем инвестиций в создание квантового кластера в Москве составит 6,5 млрд рублей
О соответствующем решении Собянин объявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, в котором принял участие президент России Владимир Путин.
«На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов», – уточнил мэр.
В целом квантовые технологии используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях, добавил Собянин.
Как пояснил мэр, создание кластера в столице является основным пунктом соглашения, которое подписала столичная администрация с «Росатомом» и Российским квантовым центром. Подписание состоялось в рамках форума.