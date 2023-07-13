Путин решил возобновить программу мегагрантов для исследователей

Программа мегагрантов была запущена в России в 2010 г. и предполагается международное сотрудничество российских научных организаций с ведущими зарубежными научными центрами. В Минобрнауке ранее рассказывали, что на участие в конкурсе также подавались ученые из других стран, в том числе США, Германии, Великобритании и др. Программа была разработана в рамках нацпроекта «Наука».