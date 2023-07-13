Путин решил возобновить программу мегагрантов для исследователей
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной думе предусмотреть финансирование на возобновление программы мегагрантов для исследователей. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Он подчеркнул, что часто общается с российскими учеными, которые работают в зарубежных университетах и исследовательских центрах, многие из них хотят работать в России.
«В том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которые позволяют собирать сильные исследовательские команды и решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается», – сообщил Путин.
В связи с этим президент попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 г. необходимое финансирование для возобновления программы мегагрантов для исследователей.
Путин также заявил о необходимости увеличить размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации до пяти лет с возможностью продления еще на три года.
Программа мегагрантов была запущена в России в 2010 г. и предполагается международное сотрудничество российских научных организаций с ведущими зарубежными научными центрами. В Минобрнауке ранее рассказывали, что на участие в конкурсе также подавались ученые из других стран, в том числе США, Германии, Великобритании и др. Программа была разработана в рамках нацпроекта «Наука».