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Технологии

Путин решил возобновить программу мегагрантов для исследователей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной думе предусмотреть финансирование на возобновление программы мегагрантов для исследователей. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Он подчеркнул, что часто общается с российскими учеными, которые работают в зарубежных университетах и исследовательских центрах, многие из них хотят работать в России.

«В том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которые позволяют собирать сильные исследовательские команды и решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается», – сообщил Путин.

В связи с этим президент попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 г. необходимое финансирование для возобновления программы мегагрантов для исследователей.

Путин также заявил о необходимости увеличить размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации до пяти лет с возможностью продления еще на три года.

Программа мегагрантов была запущена в России в 2010 г. и предполагается международное сотрудничество российских научных организаций с ведущими зарубежными научными центрами. В Минобрнауке ранее рассказывали, что на участие в конкурсе также подавались ученые из других стран, в том числе США, Германии, Великобритании и др. Программа была разработана в рамках нацпроекта «Наука».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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