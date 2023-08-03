Минтруд предложил уточнить порядок оплаты сверхурочных

На данный момент первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника повышенную оплату можно компенсировать дополнительным временем отдыха. Однако в отдельных случаях работодатель при расчете оплаты за переработки не учитывает компенсационные и стимулирующие выплаты, а начисляет выплаты только из тарифной ставки. Таким образом, внеурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по графику. Поправки призваны исключить такие ситуации.