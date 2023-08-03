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Экономика

Минтруд предложил уточнить порядок оплаты сверхурочных

Ведомости

Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы. Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за переработки с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника повышенную оплату можно компенсировать дополнительным временем отдыха. Однако в отдельных случаях работодатель при расчете оплаты за переработки не учитывает компенсационные и стимулирующие выплаты, а начисляет выплаты только из тарифной ставки. Таким образом, внеурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по графику. Поправки призваны исключить такие ситуации.

Ранее по теме: Минтруд предложил изменить соотношение МРОТ и медианной зарплаты

3 июля Минтруд предложил с 1 января 2025 г. приблизить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42 до 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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