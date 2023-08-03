Минтруд предложил уточнить порядок оплаты сверхурочных
Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы. Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за переработки с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На данный момент первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника повышенную оплату можно компенсировать дополнительным временем отдыха. Однако в отдельных случаях работодатель при расчете оплаты за переработки не учитывает компенсационные и стимулирующие выплаты, а начисляет выплаты только из тарифной ставки. Таким образом, внеурочные часы оплачиваются в меньшем объеме, чем часы, отработанные по графику. Поправки призваны исключить такие ситуации.
3 июля Минтруд предложил с 1 января 2025 г. приблизить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42 до 48%.