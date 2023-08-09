Хуснуллин: 32 региона получат казначейские кредиты на 75 млрд рублей
Правкомиссия по региональному развитию в России во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным одобрила новые заявки 32 регионов на специальные казначейские кредиты (СКК) общей суммой 75 млрд руб., сообщается на сайте правительства.
«В результате отобраны 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, включающий строительство или ремонт 136 объектов», – рассказал Хуснуллин.
Средства будут направлены, главным образом, на обновление ЖКХ, пояснил вице-премьер. Всего для участия в отборе поступили заявки 55 регионов на сумму свыше 155 млрд руб. Как указал директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, регионы испытывают высокую потребность в обновлении инфраструктуры.
В пресс-службе правительстве напомнили, что ранее новые регионы получили специальные казначейские кредиты на модернизацию ЖКХ, 73 региона – на обновление автобусных парков, а еще 11 дальневосточных регионов – на реализацию мастер-планов городов.
Специальные казначейские кредиты предоставляются бюджетам регионов РФ и предназначены на финансирование мероприятий в области строительства и модернизации объектов инфраструктуры, а также развития транспорта. Такой кредит предоставляется на срок до 15 лет с условиями его погашения ежегодно равными долями.
Как писали ранее «Ведомости», российский рынок муниципальных бондов продолжает снижаться на фоне федеральной поддержки местных бюджетов с целью снизить их расходы на заимствования. Согласно данным Минфина, в 2021–2022 гг. регионам было предоставлено бюджетных кредитов в общей сложности на 718,7 млрд руб., в том числе 46,7 млрд руб. в 2021 г. и до 111,3 млрд руб. в 2022 г. – на погашение рыночного долга муниципальных образований.