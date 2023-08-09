Хуснуллин: 32 региона получат казначейские кредиты на 75 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», российский рынок муниципальных бондов продолжает снижаться на фоне федеральной поддержки местных бюджетов с целью снизить их расходы на заимствования. Согласно данным Минфина, в 2021–2022 гг. регионам было предоставлено бюджетных кредитов в общей сложности на 718,7 млрд руб., в том числе 46,7 млрд руб. в 2021 г. и до 111,3 млрд руб. в 2022 г. – на погашение рыночного долга муниципальных образований.