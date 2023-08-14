Центробанк предупредил о дальнейшем ускорении инфляции
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. В 2023 г. она составит 5-6,5%, вернется к 4% в 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, говорится в материалах регулятора.
Ближайшее ускорение инфляции будет связано с нарастанием ценового давления, а также выходом из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.
В июле показатель составил 4,3%. «Ускорение годового роста цен на основные группы товаров и услуг было связано как с повышением текущего темпа роста цен, в том числе из-за переноса ослабления рубля в цены, так и с сохраняющимся эффектом низкой базы расчета. Рост цен на услуги замедлился из-за отсутствия ежегодной июльской индексации коммунальных тарифов», — отмечается в обзоре Центробанка.
По сообщению регулятора, за месяц потребительские цены выросли на 0,63%. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61%, что в годовом выражении соответствует 7,6%. Это сопоставимо с динамикой цен второй половины 2021 г. Наиболее заметно подорожали фрукты и овощи, нефтепродукты, а также товары и услуги с высокой долей импортных издержек: услуги зарубежного туризма, техника и электроника, автомобили.
15 августа состоится внеочередное заседание совета директоров Банка России по вопросу о ключевой ставке. На фоне ослабления рубля 14 августа в ЦБ допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. Регулятор исключил угрозу финансовой стабильности России из-за падения курса рубля.