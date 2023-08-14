Центробанк предупредил о дальнейшем ускорении инфляции

По сообщению регулятора, за месяц потребительские цены выросли на 0,63%. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61%, что в годовом выражении соответствует 7,6%. Это сопоставимо с динамикой цен второй половины 2021 г. Наиболее заметно подорожали фрукты и овощи, нефтепродукты, а также товары и услуги с высокой долей импортных издержек: услуги зарубежного туризма, техника и электроника, автомобили.