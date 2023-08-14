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Экономика

Центробанк предупредил о дальнейшем ускорении инфляции

Ведомости

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. В 2023 г. она составит 5-6,5%, вернется к 4% в 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, говорится в материалах регулятора.

Ближайшее ускорение инфляции будет связано с нарастанием ценового давления, а также выходом из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.

В июле показатель составил 4,3%. «Ускорение годового роста цен на основные группы товаров и услуг было связано как с повышением текущего темпа роста цен, в том числе из-за переноса ослабления рубля в цены, так и с сохраняющимся эффектом низкой базы расчета. Рост цен на услуги замедлился из-за отсутствия ежегодной июльской индексации коммунальных тарифов», — отмечается в обзоре Центробанка.

По сообщению регулятора, за месяц потребительские цены выросли на 0,63%. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61%, что в годовом выражении соответствует 7,6%. Это сопоставимо с динамикой цен второй половины 2021 г. Наиболее заметно подорожали фрукты и овощи, нефтепродукты, а также товары и услуги с высокой долей импортных издержек: услуги зарубежного туризма, техника и электроника, автомобили.

Ранее по теме: Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

15 августа состоится внеочередное заседание совета директоров Банка России по вопросу о ключевой ставке. На фоне ослабления рубля 14 августа в ЦБ допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. Регулятор исключил угрозу финансовой стабильности России из-за падения курса рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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