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Экономика

На Балтийском заводе стартовало строительство нового атомного ледокола

Ведомости

Специалисты АО «Балтийский завод» (входит в состав ОСК) приступили к раскрою специализированной стали для корпуса пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, сообщила пресс-служба предприятия.

Раскрой начали на станках плазменной резки в присутствии представителей заказчика – «Атомфлота» и Российского морского регистра судоходства. Новый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта, построенных на Балтийском заводе.

Генеральный директор завода Юрий Гордиенков отметил, что продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие предприятия, обеспечив его заказами до 2030 г. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест.

Главными задачами ледоколов проекта 22220 являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Использование переменной осадки позволяет ледоколам эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. 

26 мая «Балтийский завод» и Росатомфлот подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Стоимость контракта составила 24,8 млрд руб.

В марте стало известно, что Балтийский завод нашел альтернативных поставщиков финскому оборудованию Wartsila для ледоколов проекта 22220, но их названия не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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