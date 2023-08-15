На Балтийском заводе стартовало строительство нового атомного ледокола

Главными задачами ледоколов проекта 22220 являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Использование переменной осадки позволяет ледоколам эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек.