На Балтийском заводе стартовало строительство нового атомного ледокола
Раскрой начали на станках плазменной резки в присутствии представителей заказчика – «Атомфлота» и Российского морского регистра судоходства. Новый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта, построенных на Балтийском заводе.
Генеральный директор завода Юрий Гордиенков отметил, что продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие предприятия, обеспечив его заказами до 2030 г. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест.
Главными задачами ледоколов проекта 22220 являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Использование переменной осадки позволяет ледоколам эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек.
26 мая «Балтийский завод» и Росатомфлот подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Стоимость контракта составила 24,8 млрд руб.
В марте стало известно, что Балтийский завод нашел альтернативных поставщиков финскому оборудованию Wartsila для ледоколов проекта 22220, но их названия не раскрываются.