Генпрокурор поручил проверить законность добычи золота в России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность добычи золота и соблюдение правил безопасности в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Надзорным ведомством будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности», – говорится в сообщении.
Прокуроры также проверят наличие у золотодобывающих компаний лицензий и соблюдение прописанных условий. В Генпрокуратуре подчеркнули, что отдельное внимание в ходе проверки уделят соблюдению правил безопасности работ и требований в области охраны окружающей среды. Ведомство планирует «принять исчерпывающие меры» по расчету и взысканию вреда окружающей среде, если в ходе мероприятий будут обнаружены факты загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесов или захламления участков отходами производства.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено проверить, как организации распоряжаются добытыми и произведенными драгоценными металлами. Прокуратуры также рассчитывает оценить, как контролирующие органы соблюдают меры по пресечению их незаконного оборота.
В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели смогут добывать золото. Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать добычу и сбыт россыпного золота государству индивидуальными предпринимателями. Принятие закона о так называемом «вольном приносе» позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.