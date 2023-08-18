Газета
Экономика

Генпрокурор поручил проверить законность добычи золота в России

Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность добычи золота и соблюдение правил безопасности в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Надзорным ведомством будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности», – говорится в сообщении.

Прокуроры также проверят наличие у золотодобывающих компаний лицензий и соблюдение прописанных условий. В Генпрокуратуре подчеркнули, что отдельное внимание в ходе проверки уделят соблюдению правил безопасности работ и требований в области охраны окружающей среды. Ведомство планирует «принять исчерпывающие меры» по расчету и взысканию вреда окружающей среде, если в ходе мероприятий будут обнаружены факты загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесов или захламления участков отходами производства.

Ранее по теме: Госдума в первом чтении приняла законопроект о добыче золота физлицами

В ходе проверки надзорное ведомство намерено проверить, как организации распоряжаются добытыми и произведенными драгоценными металлами. Прокуратуры также рассчитывает оценить, как контролирующие органы соблюдают меры по пресечению их незаконного оборота.

В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели смогут добывать золото. Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать добычу и сбыт россыпного золота государству индивидуальными предпринимателями. Принятие закона о так называемом «вольном приносе» позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных