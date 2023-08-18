Генпрокурор поручил проверить законность добычи золота в России

В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели смогут добывать золото. Согласно тексту пояснительной записки, законопроект был разработан для того, чтобы урегулировать добычу и сбыт россыпного золота государству индивидуальными предпринимателями. Принятие закона о так называемом «вольном приносе» позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.