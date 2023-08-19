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Экономика

В завод по выпуску взрывчатых веществ на Алтае инвестируют 15 млрд рублей

Ведомости

Бийскому олеумному заводу в Алтайском крае, который производит взрывчатые вещества, выделят 15 млрд руб., средства направят на наращивание производственных мощностей, сообщил вице-премьер, министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.

Мантуров рассказал, что сегодня, 19 августа, он посетил предприятие вместе с губернатором Виктором Томенко. Вице-премьер планировал ознакомиться с ходом инвестпроекта по наращиванию мощностей завода. 

«Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд руб. на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта», – сказал министр (цитата по ТАСС).

С руководством завода договорились о повышении зарплаты работникам предприятия на 30%, это должно произойти «в ближайшие дни», добавил Мантуров. Сейчас средняя зарплата специалистов и рабочих составляет 43 000 руб.

Бийский олеумный завод работает на отраслевом рынке спецхимии с 1965 г. и специализируется на производстве взрывчатых веществ и химической продукции. Производство промышленных взрывчатых материалов было создано на предприятии в 90-е гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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