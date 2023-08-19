В завод по выпуску взрывчатых веществ на Алтае инвестируют 15 млрд рублей
Бийскому олеумному заводу в Алтайском крае, который производит взрывчатые вещества, выделят 15 млрд руб., средства направят на наращивание производственных мощностей, сообщил вице-премьер, министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.
Мантуров рассказал, что сегодня, 19 августа, он посетил предприятие вместе с губернатором Виктором Томенко. Вице-премьер планировал ознакомиться с ходом инвестпроекта по наращиванию мощностей завода.
«Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд руб. на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта», – сказал министр (цитата по ТАСС).
С руководством завода договорились о повышении зарплаты работникам предприятия на 30%, это должно произойти «в ближайшие дни», добавил Мантуров. Сейчас средняя зарплата специалистов и рабочих составляет 43 000 руб.
Бийский олеумный завод работает на отраслевом рынке спецхимии с 1965 г. и специализируется на производстве взрывчатых веществ и химической продукции. Производство промышленных взрывчатых материалов было создано на предприятии в 90-е гг.