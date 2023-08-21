Управление по конкуренции Великобритании одобрило слияние Broadcom и VMware

«Broadcom и VMware – американские компании, поставляющие аппаратное и программное обеспечение, используемое тысячами предприятий и государственных органов в Великобритании. Даже если рынок Великобритании составляет небольшую долю от общего объема продаж в результате слияния, работа CMA заключается в тщательном изучении подобных сделок, чтобы убедиться, что они не наносят ущерба конкуренции в Великобритании. В данном случае, тщательно изучив доказательства и не обнаружив проблем с конкуренцией, мы пришли к выводу, что сделка может быть заключена», – подытожил председатель независимой комиссии расследования второй фазы Ричард Фиси.