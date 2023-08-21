Управление по конкуренции Великобритании одобрило слияние Broadcom и VMware
Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании одобрило сделку по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Сделку одобрили после двухфазного расследования. После расследования первой фазы CMA выявило проблемы конкуренции, требующие углубленного рассмотрения. Во второй фазе независимая комиссия провела углубленное расследование, рассмотрела новые доказательства и отзывы заинтересованных сторон, и предварительно установила, что предлагаемая Broadcom покупка VMware существенно не снизит конкуренцию на рынке поставок компонентов серверного оборудования в Великобритании.
«Broadcom и VMware – американские компании, поставляющие аппаратное и программное обеспечение, используемое тысячами предприятий и государственных органов в Великобритании. Даже если рынок Великобритании составляет небольшую долю от общего объема продаж в результате слияния, работа CMA заключается в тщательном изучении подобных сделок, чтобы убедиться, что они не наносят ущерба конкуренции в Великобритании. В данном случае, тщательно изучив доказательства и не обнаружив проблем с конкуренцией, мы пришли к выводу, что сделка может быть заключена», – подытожил председатель независимой комиссии расследования второй фазы Ричард Фиси.
Сделка Broadcom / VMware оценивается в $69 млрд: $61 млрд собственного капитала и предполагаемого долга в $8 млрд (исходя из цены закрытия обыкновенных акций Broadcom 25 мая 2022 г.). Это крупнейшая покупка, которую расследовало CMA.
Глобальная технологическая компания Broadcom производит и продает аппаратные компоненты, используемые в компьютерных серверах. VMware продает программные продукты и услуги, которые позволяют серверам работать более эффективно.
В 2018 г. Broadcom отозвал предложение о покупке американского производителя микрочипов Qualcomm из-за блокирования сделки президентом США Дональдом Трампом. Трамп мотивировал решение тем, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Сделка оценивалась в $117 млрд.