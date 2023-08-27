Компаний с российским капиталом в Казахстане стало больше на 70%

В сентябре 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, в связи с чем наблюдался массовый отъезд граждан в соседние государства, в том числе в Казахстан. В ноябре прошлого года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что свыше 400 000 россиян въехали в республику после объявления о призыве. Осенью в стране, по ее словам, оставалось около 100 000 человек. Генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров в августе 2023 г. сообщил, что за весь прошлый год в Алма-Ату прибыло более 100 000 россиян, половина из которых остались в городе.