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Экономика

Компаний с российским капиталом в Казахстане стало больше на 70%

Ведомости

Количество зарегистрированных в Казахстане иностранных компаний выросло за год на 38% и составило более 41 000, из них почти половина имеет российский капитал, сообщил «РИА Новости» торговый представитель России в республике Антон Логинов.

Число новых иностранных компаний с российским капиталом выросло на 70%. По его словам, на 1 августа в республике зарегистрировано более 41 000 зарубежных организаций, рост по сравнению с прошлым годом составил 38%.

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«Среди них 18 000 имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», — сообщил торгпред.

По его словам, с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда. В среднем для прохождения всех этапов получения БИН (бизнес-идентификационного номера) потребуется пять-семь рабочих дней, отметил Логинов. ВВП Казахстана, по его данным, вырос по итогам прошлого года на 3,2%, производство товаров – на 3,2%, услуг – на 2,6%.

В сентябре 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, в связи с чем наблюдался массовый отъезд граждан в соседние государства, в том числе в Казахстан. В ноябре прошлого года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что свыше 400 000 россиян въехали в республику после объявления о призыве. Осенью в стране, по ее словам, оставалось около 100 000 человек. Генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров в августе 2023 г. сообщил, что за весь прошлый год в Алма-Ату прибыло более 100 000 россиян, половина из которых остались в городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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