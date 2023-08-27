Компаний с российским капиталом в Казахстане стало больше на 70%
Количество зарегистрированных в Казахстане иностранных компаний выросло за год на 38% и составило более 41 000, из них почти половина имеет российский капитал, сообщил «РИА Новости» торговый представитель России в республике Антон Логинов.
Число новых иностранных компаний с российским капиталом выросло на 70%. По его словам, на 1 августа в республике зарегистрировано более 41 000 зарубежных организаций, рост по сравнению с прошлым годом составил 38%.
«Среди них 18 000 имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», — сообщил торгпред.
По его словам, с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда. В среднем для прохождения всех этапов получения БИН (бизнес-идентификационного номера) потребуется пять-семь рабочих дней, отметил Логинов. ВВП Казахстана, по его данным, вырос по итогам прошлого года на 3,2%, производство товаров – на 3,2%, услуг – на 2,6%.
В сентябре 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, в связи с чем наблюдался массовый отъезд граждан в соседние государства, в том числе в Казахстан. В ноябре прошлого года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что свыше 400 000 россиян въехали в республику после объявления о призыве. Осенью в стране, по ее словам, оставалось около 100 000 человек. Генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров в августе 2023 г. сообщил, что за весь прошлый год в Алма-Ату прибыло более 100 000 россиян, половина из которых остались в городе.