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Российские компании столкнулись с проблемами на бирже Казахстана

Они не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов
Артем Кульша
У казахстанских брокеров пока что умеренный аппетит к поддержанию ликвидности по распискам российских компаний / wikimedia

Ритейлеры Ozon, O’Key и агрохолдинг «Русагро» получили листинг на Астанинской международной бирже (AIX) еще в марте – июле, но торги их бумагами до сих пор не начались, убедились «Ведомости». Для Ozon и «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX. Представитель O’Key не ответил на запрос «Ведомостей».

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Маркетмейкеры – это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, говорит инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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