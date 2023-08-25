Российские компании столкнулись с проблемами на бирже Казахстана

Российские компании столкнулись с проблемами на бирже КазахстанаОни не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов
Ритейлеры Ozon, O’Key и агрохолдинг «Русагро» получили листинг на Астанинской международной бирже (AIX) еще в марте – июле, но торги их бумагами до сих пор не начались, убедились «Ведомости». Для Ozon и «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX. Представитель O’Key не ответил на запрос «Ведомостей».
Маркетмейкеры – это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, говорит инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин.