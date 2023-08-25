Российские компании столкнулись с проблемами на бирже Казахстана

Ритейлеры Ozon, O’Key и агрохолдинг «Русагро» получили листинг на Астанинской международной бирже (AIX) еще в марте – июле, но торги их бумагами до сих пор не начались, убедились «Ведомости». Для Ozon и «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX. Представитель O’Key не ответил на запрос «Ведомостей».