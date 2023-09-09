Путин заявил о хороших темпах экономического развития Смоленской области
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области заявил об очевидных успехах региона по ряду направлений.
«Отмечу, что по ряду важных направлений социально-экономического развития Смоленская область набрала хороший темп, есть очевидные успехи», – приводит его слова пресс-служба Кремля.
Индекс промпроизводства в первом полугодии текущего года составил 111,9%, что является седьмым результатом по стране, а выпуск обрабатывающих предприятий вырос сразу на 17,5%. Отметил президент также «неплохие перспективы» в аграрном секторе Смоленской области.
«В том числе речь идет о производстве и глубокой переработке льна, рапса, других культур, развитии животноводства. Реализованные здесь инвестиционные проекты тоже дают отдачу», – пояснил Путин.
Перед руководством региона стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие области, запускать новые инфраструктурные и логистические проекты, поощрять деловую активность, работать над повышением доходов и качества жизни населения, а также развивать социальную сферу.
Путин также поздравил жителей области с отмечаемым в этом году 1160-летием Смоленска, а также с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов. Многие уроженцы региона сегодня участвуют в спецоперации на Украине, проявляя отвагу и доблесть, сказал он.
«Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству, а руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям», – заявил Путин.