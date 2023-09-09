Путин заявил о хороших темпах экономического развития Смоленской области

Путин также поздравил жителей области с отмечаемым в этом году 1160-летием Смоленска, а также с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов. Многие уроженцы региона сегодня участвуют в спецоперации на Украине, проявляя отвагу и доблесть, сказал он.