Газета
Экономика

Путин заявил о хороших темпах экономического развития Смоленской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области заявил об очевидных успехах региона по ряду направлений.

«Отмечу, что по ряду важных направлений социально-экономического развития Смоленская область набрала хороший темп, есть очевидные успехи», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Индекс промпроизводства в первом полугодии текущего года составил 111,9%, что является седьмым результатом по стране, а выпуск обрабатывающих предприятий вырос сразу на 17,5%. Отметил президент также «неплохие перспективы» в аграрном секторе Смоленской области.

«В том числе речь идет о производстве и глубокой переработке льна, рапса, других культур, развитии животноводства. Реализованные здесь инвестиционные проекты тоже дают отдачу», – пояснил Путин.

Ранее по теме: Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области

Перед руководством региона стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие области, запускать новые инфраструктурные и логистические проекты, поощрять деловую активность, работать над повышением доходов и качества жизни населения, а также развивать социальную сферу.

Путин также поздравил жителей области с отмечаемым в этом году 1160-летием Смоленска, а также с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов. Многие уроженцы региона сегодня участвуют в спецоперации на Украине, проявляя отвагу и доблесть, сказал он.

«Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству, а руководство региона прошу держать на личном контроле вопросы оказания всей необходимой помощи, поддержки героям и их семьям», – заявил Путин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных