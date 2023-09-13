Годовая инфляция в России ускорилась до 5,33%

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г. 12 сентября «Ведомости» писали, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.