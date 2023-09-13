Годовая инфляция в России ускорилась до 5,33%
Годовая инфляция в России на неделе c 5 по 11 сентября ускорилась до 5,33% после 5,19% на прошлой неделе, сообщило Минэкономразвития в своем еженедельном обзоре. Росстат оценил рост цен в недельном выражении в 0,13% после 0,11% неделей ранее.
В продовольственном сегменте цены выросли в среднем на 0,13%. Как следует из данных Росстата, за этот период куриные яйца подорожали на 1,3%, мясо кур – на 1,2%, а рис – на 0,7%. Плодоовощная продукция подешевела за этот период в среднем на 0,9%. Наибольшее снижение показали цены на капусту (-6,8%), морковь (-4,9%), лук репчатый и картофель (-3,5%) и свеклу (3,3%).
Удорожание непродовольственных товаров замедлилось в среднем до 0,21% после 0,41% на предыдущей неделе. Так, электро- и бытовые приборы подешевели на 0,02% после удорожания на 0,19%. Рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,23% после 0,75%, а на стройматериалы – до 0,17% после 0,23%. При этом цены на бензин продолжили рост, увеличившись до 0,7%, дизель подорожал на 1,7%.
В сегменте туристических и бытовых услуг инфляция в среднем составила 0,13% после дефляции на 0,28% неделей ранее. Авиабилеты на внутренние рейсы подорожали на 2,52% после снижения почти на 5% неделей ранее. Бытовые услуги цены выросли на 0,07% после 0,2% на предыдущей неделе благодаря замедлению удорожания парикмахерских услуг и мойки автомобиля.
В августе годовая инфляция в России ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне, сообщал ранее Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,28% по сравнению с 0,63% месяцем ранее.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г. 12 сентября «Ведомости» писали, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке: 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.