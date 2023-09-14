ФАС изучит обоснованность планируемого МТС повышения тарифов
В ФАС пояснили, что оператор 14 сентября предупредил абонентов о повышении цен. Компания планирует с 28 сентября увеличить ежемесячный платеж на 59 руб. по некоторым тарифам.
«В службу поступают жалобы абонентов МТС. ФАС направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения», – рассказали в ведомстве. Антимонопольная служба предупредила, что если будут обнаружены нарушения, то будут приняты меры.
В конце августа ФАС сообщала, что получает жалобы от абонентов на введение операторами связи платы за раздачу интернета с телефонов. Ведомство направило операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали нововведения.
В июле Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и другого оператора «Мегафона» на решение ФАС о штрафах из-за повышения стоимости услуг. В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат, сообщала служба. ФАС посчитала, что это решение нарушает интересы потребителей, обязала вернуть прежние цены на тарифы, а также наложила штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.