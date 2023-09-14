Газета
Экономика

ФАС изучит обоснованность планируемого МТС повышения тарифов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ повышения тарифов оператором сотовой связи МТС, следует из сообщения ведомства.

В ФАС пояснили, что оператор 14 сентября предупредил абонентов о повышении цен. Компания планирует с 28 сентября увеличить ежемесячный платеж на 59 руб. по некоторым тарифам.

«В службу поступают жалобы абонентов МТС. ФАС направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения», – рассказали в ведомстве. Антимонопольная служба предупредила, что если будут обнаружены нарушения, то будут приняты меры.

Ранее по теме: Минцифры готово разрешить сотовым операторам повышать тарифы выше инфляции

В конце августа ФАС сообщала, что получает жалобы от абонентов на введение операторами связи платы за раздачу интернета с телефонов. Ведомство направило операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали нововведения.

В июле Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и другого оператора «Мегафона» на решение ФАС о штрафах из-за повышения стоимости услуг. В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат, сообщала служба. ФАС посчитала, что это решение нарушает интересы потребителей, обязала вернуть прежние цены на тарифы, а также наложила штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных