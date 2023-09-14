ФАС изучит обоснованность планируемого МТС повышения тарифов

В июле Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и другого оператора «Мегафона» на решение ФАС о штрафах из-за повышения стоимости услуг. В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат, сообщала служба. ФАС посчитала, что это решение нарушает интересы потребителей, обязала вернуть прежние цены на тарифы, а также наложила штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.