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Экономика

РБК: Минтруд начнет оценивать число занятых в теневом секторе

Ведомости

Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный замминистра труда и социальной защиты Михаилом Кирсановым.

Как следует из методики, расчет показателя будет происходить в два этапа. На первом этапе осуществляется определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по ОМС неработающих лиц вычтут количество застрахованных по ОМС детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров.

На втором этапе из полученной разницы вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Речь идет о гражданах в отпуске по уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам, инвалидах I и II групп, школьниках, студентах колледжей и вузов, заключенных и др. В результате Минтруд должен прийти к оценке численности граждан, занятых в теневом секторе.

Кроме того, не реже чем раз в три года Минтруд планирует устанавливать для регионов KPI по «легализации» таких граждан. При этом если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет. Уточняется, что в первые три года базовый KPI будет установлен на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневом секторе.

В июне на ПМЭФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценивала число занятых в теневом секторе экономики в 12 млн человек. По ее словам, у них нет трудовых договоров, в том числе граждане не имеют гражданско-правовых договоров и не зарегистрированы как самозанятые. Голикова призвала решить этот комплекс проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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