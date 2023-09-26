РБК: Минтруд начнет оценивать число занятых в теневом секторе
Как следует из методики, расчет показателя будет происходить в два этапа. На первом этапе осуществляется определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по ОМС неработающих лиц вычтут количество застрахованных по ОМС детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров.
На втором этапе из полученной разницы вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Речь идет о гражданах в отпуске по уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам, инвалидах I и II групп, школьниках, студентах колледжей и вузов, заключенных и др. В результате Минтруд должен прийти к оценке численности граждан, занятых в теневом секторе.
Кроме того, не реже чем раз в три года Минтруд планирует устанавливать для регионов KPI по «легализации» таких граждан. При этом если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет. Уточняется, что в первые три года базовый KPI будет установлен на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневом секторе.
В июне на ПМЭФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценивала число занятых в теневом секторе экономики в 12 млн человек. По ее словам, у них нет трудовых договоров, в том числе граждане не имеют гражданско-правовых договоров и не зарегистрированы как самозанятые. Голикова призвала решить этот комплекс проблем.