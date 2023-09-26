РБК: Минтруд начнет оценивать число занятых в теневом секторе

Кроме того, не реже чем раз в три года Минтруд планирует устанавливать для регионов KPI по «легализации» таких граждан. При этом если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет. Уточняется, что в первые три года базовый KPI будет установлен на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневом секторе.