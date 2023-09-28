Силуанов оценил дефицит федерального бюджета в 2023 году не выше 2%
Дефицит федерального бюджета будет в 2023 г. будет не выше 2%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2%, а возможно, и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период», – сказал министр на брифинге в рамках Московского финансового форума.
Он отметил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы «приглушают» плановые назначения Минфина.
В августе Минфин опубликовал предварительные оценки исполнения бюджета, согласно которым дефицит за январь – июль составил 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП. При этом до этого министерство оценивало дефицит в 2,6 трлн руб.
Доходы федерального бюджета за первые семь месяцев этого года составили 14,52 трлн руб. (на 7,9% ниже аналогичного периода 2022 г.). Отмечалось, что нефтегазовые доходы снизились на 41,4% в годовом выражении, составив 4,19 трлн руб. (в январе – июне – 3,38 трлн руб.). Ненефтегазовые доходы в то же время выросли на 19,8% в годовом выражении и составили 10,33 трлн руб. (за первое полугодие – 8,99 руб.).