Силуанов оценил дефицит федерального бюджета в 2023 году не выше 2%

Доходы федерального бюджета за первые семь месяцев этого года составили 14,52 трлн руб. (на 7,9% ниже аналогичного периода 2022 г.). Отмечалось, что нефтегазовые доходы снизились на 41,4% в годовом выражении, составив 4,19 трлн руб. (в январе – июне – 3,38 трлн руб.). Ненефтегазовые доходы в то же время выросли на 19,8% в годовом выражении и составили 10,33 трлн руб. (за первое полугодие – 8,99 руб.).