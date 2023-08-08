Дефицит бюджета за январь - июль составил 2,8 трлн рублей

Нефтегазовые доходы снизились на 41,4% в годовом выражении, составив 4,19 трлн руб. (в январе – июне – 3,38 трлн руб.). Эту динамику Минфин, как и месяц назад, объяснил высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом месячная динамика нефтегазовых доходов вышла к этому месяцу на траекторию, превышающую их базовый уровень, подчеркнули в ведомстве.