Дефицит бюджета за январь - июль составил 2,8 трлн рублей
«Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствует о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января – июля текущего года и в целом соответствует целевым параметрам структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете», – говорится в комментарии Минфина.
Доходы федерального бюджета за первые семь месяцев составили 14,52 трлн руб., что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За январь – июнь доходы составили 12,38 трлн руб., сообщал ранее Минфин.
Нефтегазовые доходы снизились на 41,4% в годовом выражении, составив 4,19 трлн руб. (в январе – июне – 3,38 трлн руб.). Эту динамику Минфин, как и месяц назад, объяснил высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом месячная динамика нефтегазовых доходов вышла к этому месяцу на траекторию, превышающую их базовый уровень, подчеркнули в ведомстве.
Ненефтегазовые доходы в то же время выросли на 19,8% в годовом выражении и составили 10,33 трлн руб. (за первое полугодие – 8,99 руб.). «В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января – июля 2023 г. свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», – прокомментировал данные Минфин.
Расходы федерального бюджета, по предварительной оценке, составили за январь – июль 17,34 трлн руб., что на 14% больше, чем годом ранее.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн руб.