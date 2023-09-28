Россия остановила экспорт урана в США

Урановый рынок сокращался в течение 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г. Катастрофа привела к закрытию десятков атомных реакторов по всему миру. Цены на сырье для атомной энергетики обрушились, и горнорудные компании сокращали добычу урана. В последние годы стоимость природного урана начала расти – за три года он подорожал более чем в два раза.