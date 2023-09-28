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Экономика

Россия остановила экспорт урана в США

Ведомости

Экспорт урана из Санкт-Петербурга в США остановили из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна Росатом».

«Страна Росатом» со ссылкой на Trading Economics уточняет, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70. Таких расценок не было с 2011 г., после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Помимо приостановки экспорта из России среди причин повышения стоимости урана указывается сокращение производства канадской компанией Cameco. Французская Orano также отложила работы после переворота в Нигере.

Позже «Страна Росатом» удалила сообщение, а сам Росатом сообщил, что информация о приостановлении экспорта урана из России не соответствует действительности.

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Урановый рынок сокращался в течение 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г. Катастрофа привела к закрытию десятков атомных реакторов по всему миру. Цены на сырье для атомной энергетики обрушились, и горнорудные компании сокращали добычу урана. В последние годы стоимость природного урана начала расти – за три года он подорожал более чем в два раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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