Россия остановила экспорт урана в США
Экспорт урана из Санкт-Петербурга в США остановили из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна Росатом».
«Страна Росатом» со ссылкой на Trading Economics уточняет, что 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70. Таких расценок не было с 2011 г., после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».
Помимо приостановки экспорта из России среди причин повышения стоимости урана указывается сокращение производства канадской компанией Cameco. Французская Orano также отложила работы после переворота в Нигере.
Позже «Страна Росатом» удалила сообщение, а сам Росатом сообщил, что информация о приостановлении экспорта урана из России не соответствует действительности.
Урановый рынок сокращался в течение 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 г. Катастрофа привела к закрытию десятков атомных реакторов по всему миру. Цены на сырье для атомной энергетики обрушились, и горнорудные компании сокращали добычу урана. В последние годы стоимость природного урана начала расти – за три года он подорожал более чем в два раза.