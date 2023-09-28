ЦБ: общий объем льготных кредитов в России достиг 11 трлн рублей

Инфляция в следующем году приблизится к 4% и в дальнейшем зафиксируется на этом уровне, но для этого потребуется продолжительная жесткая денежно-кредитная политика, добавил регулятор. По прогнозу Банка России, среднегодовое значение ключевой ставки в 2024 г. составит 11,5–12,5%, а в 2025 г. показатель может снизиться до 7–8% годовых. В 2026 г. ключевая ставка в среднем достигнет уровня 5,5–6,5%, сообщается в документе ЦБ.