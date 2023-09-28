ЦБ: общий объем льготных кредитов в России достиг 11 трлн рублей
Общий объем кредитов по субсидированной ставке в стране составил 11 трлн руб. Показатель превышает 14% кредитного портфеля и 7% ВВП, сообщил Банк России в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 гг.
Регулятор отметил, что при значительном увеличении объемов льготного кредитования необходимо оценить общие последствия для российской экономики, а также для бюджетной и денежно-кредитной политики страны. В рамках бюджетной политики кредитование по субсидируемым ставкам помогает локально стимулировать спрос, который в перспективе можно превысить бюджетные расходы в несколько раз, отмечается в документе.
«Однако такое субсидирование эффективно лишь в случае, когда программа действует в течение ограниченного времени и распространяется только на краткосрочные кредиты <...>. Банк России не рассматривает программы льготного кредитования как эффективный механизм долгосрочной поддержки национальной экономики в целом», – пояснил регулятор.
В проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики также приведен прогноз изменений роста российской экономики в 2024 и 2025 гг. ЦБ ожидает, что рост будет более умеренным, чем в 2023 г., поскольку экономика страны почти преодолела восстановительную фазу. В 2026 г. экономика может вернуться к сбалансированному росту в пределах 1,5–2,5%.
Инфляция в следующем году приблизится к 4% и в дальнейшем зафиксируется на этом уровне, но для этого потребуется продолжительная жесткая денежно-кредитная политика, добавил регулятор. По прогнозу Банка России, среднегодовое значение ключевой ставки в 2024 г. составит 11,5–12,5%, а в 2025 г. показатель может снизиться до 7–8% годовых. В 2026 г. ключевая ставка в среднем достигнет уровня 5,5–6,5%, сообщается в документе ЦБ.
Ранее в Банке России анонсировали возможное расширение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Для этого регулятору потребуются соответствующие разрешения от правительства. ЦБ вместе с Госдумой и другими ведомствами планирует провести работу для их получения.