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Экономика

Дефицит бюджета России сократился до 1,7 трлн рублей с начала года

Ведомости

Дефицит федерального бюджета в январе-сентябре этого года составил 1,7 трлн руб. (1% ВВП страны), следует из предварительных оценок Минфина. В начале сентября министерство сообщало о дефиците в 2,36 трлн руб. 

Объем доходов бюджета за девять месяцев составил 19,7 трлн руб., что соответствует объему поступлений за аналогичный период 2022 г., отмечает ведомство. «При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика», – говорится в сообщении.

Нефтегазовые доходы составили более 5,5 трлн руб. (снижение на 34,5% г/г). Минфин объяснил это высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. 

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В то же время месячная динамика таких доходов остается на уровне, «значимо превышающем их базовый размер» (8 трлн руб. в год). Ненефтегазовые доходы составили порядка 14,15 трлн руб. и увеличились на 26%. 

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области», – добавили в министерстве.

За январь-август федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП – 2,36 трлн руб. При этом Минфин отмечал нормальную динамику расходов, а также их увеличение на 12%, до 19,35 трлн руб.

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Дефицит в июле был отмечен в 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП. Доходы бюджета тогда составили 14,52 трлн руб. – это на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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