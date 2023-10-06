Дефицит бюджета России сократился до 1,7 трлн рублей с начала года
Дефицит федерального бюджета в январе-сентябре этого года составил 1,7 трлн руб. (1% ВВП страны), следует из предварительных оценок Минфина. В начале сентября министерство сообщало о дефиците в 2,36 трлн руб.
Объем доходов бюджета за девять месяцев составил 19,7 трлн руб., что соответствует объему поступлений за аналогичный период 2022 г., отмечает ведомство. «При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика», – говорится в сообщении.
Нефтегазовые доходы составили более 5,5 трлн руб. (снижение на 34,5% г/г). Минфин объяснил это высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.
В то же время месячная динамика таких доходов остается на уровне, «значимо превышающем их базовый размер» (8 трлн руб. в год). Ненефтегазовые доходы составили порядка 14,15 трлн руб. и увеличились на 26%.
«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области», – добавили в министерстве.
За январь-август федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП – 2,36 трлн руб. При этом Минфин отмечал нормальную динамику расходов, а также их увеличение на 12%, до 19,35 трлн руб.
Дефицит в июле был отмечен в 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП. Доходы бюджета тогда составили 14,52 трлн руб. – это на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.