Дефицит бюджета России сократился до 1,7 трлн рублей с начала года

Объем доходов бюджета за девять месяцев составил 19,7 трлн руб., что соответствует объему поступлений за аналогичный период 2022 г., отмечает ведомство. «При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика», – говорится в сообщении.