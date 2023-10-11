Михельсон заявил, что газопровод до Мурманска будет строить «Новатэк»
Решение было принято руководством страны по итогам нескольких проведенных обсуждений. Михельсон добавил, что было решено увеличить мощность будущей трубы с 30 млрд до 40 млрд куб. м с учетом задач не только снабжения завода, но и газификации регионов. Также трубопровод будет питать регионы прохождения магистрали.
Летом депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Таким способом, в частности, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».
9 октября министр энергетики Николай Шульгинов на заседании в Госдуме заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ и внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли.
В июне Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерена приобретать газ для сжижения у «Газпрома». В самом «Газпроме» ранее выступили против либерализации СПГ, поскольку, по версии компании, это может способствовать дефициту газа на российском рынке.