Михельсон заявил, что газопровод до Мурманска будет строить «Новатэк»

В июне Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерена приобретать газ для сжижения у «Газпрома». В самом «Газпроме» ранее выступили против либерализации СПГ, поскольку, по версии компании, это может способствовать дефициту газа на российском рынке.