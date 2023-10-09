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Глава Минэнерго: Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ и внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, пишет «Интерфакс».

После принятия законопроекта о либерализации экспорта СПГ директивный срок установлен до 1 ноября, уточнил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. До конца октября он должен быть рассмотрен Госдумой.

Летом депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Таким способом, в частности, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».

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9 октября думский комитет по энергетике одобрил ко второму чтению законопроект о внесении поправок в закон «Об экспорте газа», предоставляющий право на экспорт СПГ с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты. 

Весной премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что кабмин намерен разрешить экспорт СПГ из недр, расположенных в северных территориях Красноярского края и ЯНАО. Он отмечал, что запасы газа на этих территориях составляют порядка 3 трлн куб. м.

В июне председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерен приобретать газ для сжижения у «Газпрома». Для «Мурманского СПГ» компания планирует использовать собственную технологию сжижения – «Арктический микс». Мощность одной линии, по заявлению Михельсона, составит порядка 7 млн т в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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