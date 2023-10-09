Глава Минэнерго: Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ

В июне председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерен приобретать газ для сжижения у «Газпрома». Для «Мурманского СПГ» компания планирует использовать собственную технологию сжижения – «Арктический микс». Мощность одной линии, по заявлению Михельсона, составит порядка 7 млн т в год.