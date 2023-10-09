Глава Минэнерго: Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ
Президент России Владимир Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ и внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, пишет «Интерфакс».
После принятия законопроекта о либерализации экспорта СПГ директивный срок установлен до 1 ноября, уточнил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. До конца октября он должен быть рассмотрен Госдумой.
Летом депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Таким способом, в частности, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».
9 октября думский комитет по энергетике одобрил ко второму чтению законопроект о внесении поправок в закон «Об экспорте газа», предоставляющий право на экспорт СПГ с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты.
Весной премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что кабмин намерен разрешить экспорт СПГ из недр, расположенных в северных территориях Красноярского края и ЯНАО. Он отмечал, что запасы газа на этих территориях составляют порядка 3 трлн куб. м.
В июне председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерен приобретать газ для сжижения у «Газпрома». Для «Мурманского СПГ» компания планирует использовать собственную технологию сжижения – «Арктический микс». Мощность одной линии, по заявлению Михельсона, составит порядка 7 млн т в год.