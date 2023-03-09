Правительство намерено расширить географию месторождений для экспорта СПГ

О том, что Минэнерго предложило предоставить право на экспорт СПГ пользователям участков недр, расположенных в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, «Ведомости» писали еще в мае 2022 г. В предложенных ведомством поправках речь идет об участках недр, расположенных севернее 67 градуса северной широты, то есть де-факто за Северным полярным кругом. Сейчас крупные СПГ-проекты в России есть только у «Новатэка» и «Газпрома».