Правительство намерено расширить географию месторождений для экспорта СПГ
Правительство России намерено разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из недр, расположенных в северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство предлагает расширить географию месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоносбажения... Речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа», – рассказал он.
Запасы газа на этих территориях составляют порядка 3 трлн куб. м, отметил он. Принятое решение позволит увеличить годовые объемы производства СПГ до 100 млн т уже в ближайшие семь лет, а также усилить позиции РФ на мировом рынке, подчеркнул премьер.
О том, что Минэнерго предложило предоставить право на экспорт СПГ пользователям участков недр, расположенных в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, «Ведомости» писали еще в мае 2022 г. В предложенных ведомством поправках речь идет об участках недр, расположенных севернее 67 градуса северной широты, то есть де-факто за Северным полярным кругом. Сейчас крупные СПГ-проекты в России есть только у «Новатэка» и «Газпрома».
В заполярных регионах работают практически все крупные российские нефтегазовые компании. В частности, на севере ЯНАО расположены Находкинское (запасы оцениваются в 275,3 млрд куб. м газа) и Пякяхинское (234,2 млрд куб. м) месторождения «Лукойла», а также Песцовое и Ен-Яхинское месторождения «Газпром нефти». За полярным кругом также расположены месторождения проекта «Восток ойл» «Роснефти» (Ванкорский кластер, Пайяхское месторождение и др.) и группа Мессояхских месторождений (СП «Роснефти» и «Газпром нефти» с запасами более 180 млрд куб. м).
В марте 2021 г. правительство утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного СПГ в России. Она предполагает, что до 2035 г. производство СПГ в РФ должно достигнуть 140 млн т в год. Согласно программе, к 2030 г. ее реализация позволит привлечь около $150 млрд дополнительных инвестиций, а до 2040 г. - дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа.