Зампред правления «Газпрома» заявил, что время нефти и газа еще не закончено
Время нефти и газа еще не закончено, заявил зампредседателя правления – начальник департамента «Газпрома» Олег Аксютин на Российской энергетической неделе.
Аксютин не согласился с прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА) о завершении эры энергоресурсов. По его словам, необходимость ускорения энергоперехода «навязывалось сценарно». «Они сценарно декларировались, говорилось, что это истина в последней инстанции. Соответственно, страны принимали решения в этом направлении», – сказал он.
Зампредседателя добавил, что в результате уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние два года стал минимальным за последние 15 лет.
«Это послужило основанием для того кризиса, который на сегодняшний день мы наблюдаем в мировой энергетике. Это не случайность, это закономерность. <...> Время нефти и газа рано признали законченным», – заключил Аксютин.
В октябре 2022 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что причиной текущего энергетического кризиса в Евросоюзе является искусственное глобальное недоинвестирование традиционной энергетики, усиленное антироссийскими санкциями.
«[Источники энергокризиса] в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода», – говорил Сечин на XV Евразийском экономическом форуме в Баку.
Тогда аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) отмечали, что санкционная политика и стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро в 2023 г. В частности, кризис может коснуться металлургии, которая является наиболее зависимой от цен на энергоресурсы.