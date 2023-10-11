Зампред правления «Газпрома» заявил, что время нефти и газа еще не закончено

Тогда аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) отмечали, что санкционная политика и стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро в 2023 г. В частности, кризис может коснуться металлургии, которая является наиболее зависимой от цен на энергоресурсы.